В Екатеринбурге повысили стоимость проезда в общественном транспорте до 28 рублей

13.01.2017

Региональная энергетическая комиссия сегодня утвердила новый тариф — изменения вступят в силу уже 1 февраля

Заявки о повышении тарифа перевозчики направили в РЭК в конце прошлого года. Так, метрополитен просил поднять цену билета до 35 рублей, а автобусные перевозчики – до 32. Но в комиссии экономически обоснованным назвали подорожание одной поездки лишь на 2 рубля. Это максимально допустимая стоимость. Напомню, последний раз тариф на проезд в общественном транспорте меняли год назад — с 23 до 26 рублей. Но такую сумму платит только работающее население. Для пенсионеров и студентов цена поездки не превышает 15 рублей. Поэтому фактически перевозчики с каждого пассажира получают, в среднем, 18 рублей. И этих денег, говорят, не хватает на развитие предприятий.