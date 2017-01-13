Отплатили за любовь предательством: пассажиры выбросили собаку возле аэропорта «Кольцово»

13.01.2017

Хозяева до отлета не оформили документы на перевозку болонки, поэтому просто оставили ее на морозе умирать

«Гады и твари» — пожалуй, самые «мягкие» ругательства в адрес этой пары из Нижнего Тагила. Против них ополчились тысячи интернет-пользователей — за то, что супруги, уезжая за границу, бросили в аэропорту свою собаку — болонку Тори. На борт из-за проблем с документами ее не пустили, и хозяева просто оставили клетку с песиком у здания вокзала — и улетели! А Тори погибла от холода. Эта история предательства ужаснула всех. Но Тори никому не отдали, а просто бросили на произвол судьбы. Оставили на двадцатиградусном морозе в безлюдном месте. Окоченелое тело собаки нашел дворник. А хозяева «хватились» любимицы лишь спустя три дня — по приезду в Гамбург опубликовали пост в социальных сетях с просьбой помочь отыскать оставленную в Кольцово болонку. Тогда волонтеры еще не знали всех шокирующих обстоятельств пропажи Тори. Они связались с хозяевами, и те сперва рассказали слезную историю о побеге собачки. Когда же правда открылась, владельцы стали объяснять, что у них не было другого выхода — кроме как выхода на посадку. Почему они не озаботились вопросом перевозки животного заранее, хозяева так и не смогли ответить. И это не единственный случай, когда питомцев оставляют в аэропорту, говорят зоозащитники. Лисе, в отличие от Тори, повезло. Волонтер Светлана, оказавшаяся в аэропорту случайно, подобрала щенка возле терминала. В том, что это домашний питомец — сомнений нет, у владелицы передержки глаз наметан. Чтобы не уповать лишь на божий промысел, Светлана планирует всерьез заняться подкидышами, оказавшимися в пролете. Женщина уже вышла на связь с представителями аэропорта. И возможно, скоро в здании аэровокзала появятся информационные памятки — как действовать владельцам животных, которых по каким-то причинам не пускают на борт. Что касается истории Тори, она, вероятнее всего, быстро не закончится. Случаем жестокого обращения с болонкой заинтересовалась полиция.