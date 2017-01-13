Дороже, но быстрее! Летом в Екатеринбурге заработает новая схема общественного транспорта

13.01.2017

Отменяется 114 привычных маршрутов, вводится почасовая оплата проезда, а передвигаться теперь придётся с пересадками

На остановках сейчас только и разговоров, что о новых маршрутах. Пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов переживают — как им вскоре предстоит добираться до дома и работы? Меньше чем через полгода в городе перекроят всю транспортную сеть. Так, жителям поселка Шабры, чтобы добраться до центра, придется делать две пересадки вместо одной. Не нужно бояться пересадок, объясняют авторы новой схемы. Новая транспортная сеть, по задумке, избавит город от пробок, а горожан — от долгого ожидания на остановках. Первым делом, с дорог уберут дублирующие маршруты — к примеру, когда трамвай с автобусом большую часть пути идут бок о бок. Оставшийся транспорт станет ходить чаще. Для этого специалистам пришлось пересмотреть работу всего городского транспорта: изучить, куда, зачем и в какое время ездят горожане? После тщательного анализа сразу 114 маршрутов решили отменить. Однако изменится только количество номеров на автобусах, но не самих машин. Получается, огромную сеть прямых маршрутов, порой двигающихся с интервалом раз в час, сменит система коротких, но частых. Добираться с окраин нужно будет с пересадкой, но переплачивать за лишнюю поездку не придется, обещают власти — в городе хотят ввести почасовую оплату проезда. Это когда один билет действует от 45 до 90 минут вне зависимости от того, на скольких автобусах и трамваях вы проехали. Какой именно тариф подойдет Екатеринбургу — 45,60 или 90 минут — сейчас решают в администрации. Но уже известно, что ездить по времени можно будет только с Е-картой. Для тех, кто предпочитает наличные — останутся одноразовые билеты. С 1 апреля в городе заработает горячая линия — каждому горожанину ответят на все вопросы и помогут составить индивидуальный маршрут.