Дом трещит по швам! В многоэтажки на ЖБИ выпадают окна

13.01.2017

Жильцы уверяют, причина бедствия — регулярные протечки крыши.

Крыша дала течь в ноябре, рассказывает хозяйка. Тогда же стена дала трещину. Вначале она была небольшая. Но когда туда просочилась вода, начала расти. Треск, вспоминают, стоял на всю квартиру. Сейчас дыра шириной в два пальца. Из намокшей стены продолжаются вывалиться куски. Возле окна отошли обои, а сама рама накренилась так, что того и гляди рухнет вниз. Как только квартиру начало заливать, Раиса Ахметгалиевна обратилась в управляющую компанию. Но помощи так и не дождалась. Коммунальщики видят две причины разрухи. Возможно, окно установили с нарушениями. Плюс прохудившаяся крыша добавила проблем. Отремонтировать кровлю можно только при плюсовой температуре. Но жителям пообещали помочь уже сейчас. Что касается поврежденной стены, то коммунальщики готовы уже на следующей неделе заняться ее восстановлением. Не отказываются работники ЖКХ и исправить пластиковое окно, но эти работы, говорят, возможны только совместно с компанией-установщиком.