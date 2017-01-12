Жители дома на Московской вынуждены мыться в вонючей воде

12.01.2017

Первое время, рассказывают жильцы, от таких ванн даже пятнами покрывались

Как известно, качественная вода — та, что без вкуса, цвета и запаха. Горячую воду на вкус никому в голову попробовать не пришло. Ведь два других показателя жителей пугают. Вода не только вонючая, но и мутная. Если взрослые еще принимают душ с риском для здоровья, то купать детей мамочки не решаются. И в такой ситуации люди уже несколько лет. Летом чуть лучше, зимой качество отвратительно. Однако коммунальщики, словно, утратили обоняние. Но, как выяснилось, в декабре в доме произошла смена управляющей компании. Новым коммунальщикам эта проблема досталась в наследство. Тем не менее, получив заявку лишь пару дней назад, они уже принялись искать источник бед жильцов — убедились, что горячая вода действительно имеет неприятный запах, и взяли пробы для анализа. Как видим, коммунальщики готовы устранить эту проблему. Но, к сожалению, случается еще, что УК не реагирует на подобные обращения жителей. Тогда следует жаловаться в РПН. И санврачи не ограничатся лишь одним предписанием, а добьются, чтобы вода стала надлежащего качества.