Умерла после лечения кариеса: анестезиолога судят за смерть 2-летней девочки

12.01.2017

После наркоза маленькая Лиза впала в кому, а спустя полтора года умерла, не приходя в сознание


На старте судебного процесса анестезиолог Артем Шабалин виновным себя не признает. А обвинения в смерти маленькой пациентки, которой он лечил зубы, считает беспочвенными. По материалам дела, двухлетняя Лиза впала в кому после операции под общим наркозом. В таком состоянии ребенок провел полтора года и в июне прошлого года скончался. Родители бедной Лизы во всем винят анестезиолога. После смерти девочки следователи возбудили уголовное дело. Было проведено несколько экспертиз. Выяснилось, что если б ребенка отвезли в реанимацию и подключили к мониторам, врачи заметили бы, что у девочки вскоре после окончания операции остановилось дыхание. Но увидели это не медики, а мама малышки. Правда, к тому моменту Лиза не дышала уже 5 минут. По словам адвоката семьи, в ходе расследования выяснились вопиющие нарушения правил: не помещать детей после операции в палату пробуждения, а сразу отдавать на руки родителям, было распространенной практикой в больнице. Поэтому родители погибшей хотят привлечь к ответственности и руководство учреждения. Виноват ли врач в смерти маленькой Лизы, установит суд. Почему Артем Шабалин так уверен в своей невиновности, медик не посчитал нужным объяснить не только журналистам, но даже отцу девочки, который пришел на заседание.

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четверг 12 Января 2017
Умерла после лечения кариеса: анестезиолога судят за смерть 2-летней девочки