Такого поворота ревдинцы не ожидали. В городе сегодня ходят только люди, общественный транспорт же стоит в гаражах. Так распорядилась ГИБДД. Это — вынужденная мера, объясняют инспекторы. Из-за плохого состояния дорог количество аварий выросло вдвое! Накаты на проезжей части, сугробы на обочинах и снежные валы на остановках грозят травмами и убытками. Ощущение такое, что подрядчики за зиму ни разу не убирали снег. Чтобы не рисковать здоровьем горожан, дорожные полицейские запретили почти всем автобусам выходить на маршруты. Улицы опустели сегодня в 10 утра. Те, кто не успел доехать до работы, добрались до нее своим ходом. Пока жители возмущаются, автобусное предприятие терпит убытки. Машины простаивают, шоферы скучают. Но домой не уходят — вдруг дороги откроют. Транспортники уже морально готовятся к всплеску людского негодования. Ведь крайними во всей этой дорожной ситуации остаются они да пассажиры. Когда откроют проезд, зависит от коммунальщиков. Крайняя мера, кажется, подействовала — уборщики наконец-то вышли на уборку дорог. Как утверждают в администрации, подрядчики в снегопады работали днем и ночью. Вот только в начале этой недели палки в колеса уборочной технике ставили морозы. Но сейчас, уверяют в мэрии, рабочие все наверстывают. Однако, по наблюдениям ГИБДД, в городе до сих пор не расчищена и половина дорог. Поэтому ограничения для общественного транспорта в Ревде
Снежная блокада: выезд из Ревды для автобусов закрыли из-за нечищеных дорог
В ГИБДД запретили транспорту выходить на рейсы, пока снежные валы и накаты не ликвидируют
Такого поворота ревдинцы не ожидали. В городе сегодня ходят только люди, общественный транспорт же стоит в гаражах. Так распорядилась ГИБДД. Это — вынужденная мера, объясняют инспекторы. Из-за плохого состояния дорог количество аварий выросло вдвое! Накаты на проезжей части, сугробы на обочинах и снежные валы на остановках грозят травмами и убытками. Ощущение такое, что подрядчики за зиму ни разу не убирали снег. Чтобы не рисковать здоровьем горожан, дорожные полицейские запретили почти всем автобусам выходить на маршруты. Улицы опустели сегодня в 10 утра. Те, кто не успел доехать до работы, добрались до нее своим ходом. Пока жители возмущаются, автобусное предприятие терпит убытки. Машины простаивают, шоферы скучают. Но домой не уходят — вдруг дороги откроют. Транспортники уже морально готовятся к всплеску людского негодования. Ведь крайними во всей этой дорожной ситуации остаются они да пассажиры. Когда откроют проезд, зависит от коммунальщиков. Крайняя мера, кажется, подействовала — уборщики наконец-то вышли на уборку дорог. Как утверждают в администрации, подрядчики в снегопады работали днем и ночью. Вот только в начале этой недели палки в колеса уборочной технике ставили морозы. Но сейчас, уверяют в мэрии, рабочие все наверстывают. Однако, по наблюдениям ГИБДД, в городе до сих пор не расчищена и половина дорог. Поэтому ограничения для общественного транспорта в Ревде