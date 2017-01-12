Медаль за желание жить: две свердловчанки получили награды за то, что прожили с диабетом 50 лет

12.01.2017

Во всем мире таких долгожителей не больше 4000

В свои 57 Татьяна Александровна идет на лыжах без всякого допинга — для нее это так же привычно, как чистить зубы. Тропу здоровья пенсионерка утаптывает с детских лет. С тех пор, как узнала о своем диагнозе – сахарный диабет. Теперь, спустя полвека, вместо спортивных кубков на стене у Татьяны красуется медаль Джослина. Ее выдают людям, сумевшим побороть болезнь и прожить с диабетом 50 лет. Это первая подобная награда в Свердловской области. Ведь само достижение — из области фантастики. Смертельно опасный диагноз Татьяне ничуть не мешает ни жить, ни работать. Главное — разложить все по полочкам. Как в родной школьной библиотеке. Здесь женщина работает 43 года. Говорит, дети заряжают энергией и не дают заскучать. Да и жесткую диету соблюдать в школе проще. В столовой для почетной работницы даже составили специальное меню. Строгой диеты придерживается и Галина Павловна. В меню вместо жирных блюд — сплошь каши и овощные салаты. Диабет у нее обнаружили еще в 7 классе. Теперь же — спустя полвека — пенсионерка точно знает, как держать сахар на безопасном уровне. После каждого приема пищи она проверяет кровь и записывает показания в дневник. В такие моменты Галина Павловна может подсластить себе жизнь конфетой или стаканом сока — чтобы поднять сахар. Главное правило — во всем знать меру и не злоупотреблять вредной пищей. И таких диабетиков-долгожителей в Свердловской области немало. Однако медаль пока вручили лишь двоим. Врачи уверены, вполне заслуженно. За смелость и силу воли пенсионерок и представили к уникальной награде. Но сами они подвигам свое достижение не считают. Просто живут полноценной жизнью.