Депутата Карапетяна лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование

12.01.2017

В декабре прошлого года законотворец был пойман пьяным за рулем

Скандальную выходку свердловского депутата вновь обсуждают за закрытыми дверями. Видеокамеры в зал не пустили, поэтому операторы из коридора ловят редкие кадры с заседания. Впрочем, главное действующее лицо — Армен Карапетян — на съемках так и не засветился, потому что прогулял и это заседание. Причину прогула в перерыве озвучил его адвокат. А вот насколько Карапетян — законопослушный водитель, судья сегодня выяснял несколько часов. Главное доказательство по делу о пьяном депутате – оперативная запись. На ней народный избранник, подозреваемый в нетрезвой езде, размахивает кулаками и депутатским удостоверением вместо водительского. В итоге, чтобы утихомирить рулевого и его телохранителей, инспекторам пришлось применить силу. Армен Карапетян категорически отрицал, что пьян, но доказывать трезвость не стал — отказался дуть в трубочку. Так что судья поверила показаниям сотрудника ГИБДД, остановившего законотворца. Теперь депутат Карапетян — пешеход, его лишили прав на год и 7 месяцев и обязали заплатить штраф в 30 тысяч. Его защитники, впрочем, собираются обжаловать решение. Рассматривать это дело, похоже, будут не только в вышестоящей инстанции, но и в областном парламенте. Вскоре после того, как водителя Карапетяна остановили пьяным, коллеги пообещали устроить депутату и товарищеский суд. Но максимум, что грозит Карапетяну — порицание. Лишить его другого удостоверения – депутатского мандата — может только партия, от которой и он избирался.