Война с суррогатом продолжается: в Асбесте изъяли 158 литров паленого алкоголя

11.01.2017

Чтобы поймать нерадивых торговцев, Роспотребнадзор запустил горячую линию

Чем они торгуют, местные самогонщики сказать затрудняются. Водкой это, действительно, назвать сложно. В подпольном цеху в Заречном паленый алкоголь лился рекой. На прилавки он попадал под видом спиртного популярных марок. Теперь владельцу склада – уроженцу Южной Осетии — грозит уголовное наказание. Ведь его сомнительной продукцией могли отравиться свердловчане. Борьба с алкогольным суррогатом продолжается — однако он по-прежнему просачивается сквозь фильтры закона. В праздники в больницу попали десятки пострадавших от нелегального спиртного. Оно, несмотря на запреты, доступное и дешевое. В зоне наибольшего риска – люди, страдающие алкоголизмом. Для них такой яд – настоящая приманка. По словам токсикологов, ситуацию осложняют нерадивые предприниматели, которые торгуют дешевым алкоголем из-под полы. И ладно бы в фунфыриках был этанол. Чаще в бутыльки наливают метиловый спирт, которые еще дешевле, но гораздо токсичнее. Чтобы избежать трагедий от употребления такого горячительного, на Среднем Урале открыли горячую линию. Жителям советуют сообщать, где продают паленку. За день в управление Роспотребнадзора поступает с десяток обращений. Большинство — от екатеринбуржцев. Судя по тревожным звоночкам, нелегальное спиртное в городе продают чуть ли не в каждом киоске. По мнению медиков, нужно принимать радикальные меры – ограничить не только продажу опасных флакончиков, но и круг лиц, которые могут их покупать. Как урегулируют этот вопрос, станет известно уже в ближайшее время. Сенаторы предлагают внести поправки в федеральный закон о производства и обороте спиртосодержащей продукции.

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