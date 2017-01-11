«Русь крещеная, святая»: в Екатеринбурге стартовала международная православная ярмарка-выставка

11.01.2017

С 11 по 16 января православные горожане смогут побеседовать со священником, посетить мастер-классы и посмотреть тематические фильмы.

Зачем придумывать что-то новое, если забытое старое хорошо? Московские дизайнеры пытаются ввести моду на наряды 19 века. В таких, говорят, можно идти и в пир, и в мир, и, конечно, в храм. Одна только кройка казакина или сюртука занимает у Людмилы два дня. Так что коллекцию специально для этой православной ярмарки она шила несколько месяцев. Участники привезли сюда все самое полезное для тела и души. Эта тверская икона, например, помогает избавиться от пороков. Одним образам можно поклониться, другие — купить. Посетителей на выставке столько, что не протолкнуться. Ведь некоторые товары не то, что в Екатеринбурге, в России не сыскать. А это миро привезли из итальянского города Бари. Масло, которое источает икона Николая Чудотворца, собрано во флаконы из венецианского стекла. Такого чуда хватит минимум на год. Зазывая покупателей, воронежские мастера бьют во все колокола и колокольчики. Их отливают по технологиям 16 века — в земле! Так что каждый инструмент оригинален, имеет неповторимый голос и тональность. Божьей благодатью участники ярмарки делятся не ради выгоды. Деньги, которые будут здесь собраны, пойдут на восстановление монастырей по всей России.