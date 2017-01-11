Расчистили дорогу, но заблокировали проход: после уборки снега жители дома на Семи Ключах не могут выйти на улицу

11.01.2017

Сугроб перегородил единственный выход из жилища – преодолеть снежное препятствие пенсионерам не под силу.

Сам выезд жители убирают. Возле каждого дома сугробы уже выше человеческого роста. Но грейдеры подкидывают проблем. Непросто приходится не только пешеходам, но и автомобилистам. Из-за тех же накатов проезжая часть заметно сузилась. Светлана Константиновна уже дважды жаловалась на уборку. В первый раз ответ пришел в виде трактора, который лишь сдвинул верхушку сугроба. Видимо, рабочий дал понять, что место для складирования снега еще есть. Как пояснили дорожники, на Семи ключах улицы 3-й и 4-й категории. Их по нормативам, нужно убирать не чаще раза в месяц. А тут еще морозы внесли коррективы. Но постепенно завалы разгребают. Если заезд к вашему дому перегородил не убираемый сугроб, следует жаловаться квартальному инспектору. Его контакты можно найти в интернете, указав в поисковой системе: «Служба заказчика соответствующего района».