Невысокое напряжение: в посёлке Шувакиш из-за перебоев с электричеством не работает бытовая техника

11.01.2017

Жители полагают, что всему виной старая трансформаторная подстанция, мощность которой слишком мала

Чтобы разогреть обед, Владимиру приходится поднапрячься — микроволновке не хватает напряжения. Манты ледяные даже после трех минут в печи. Ничего удивительного — вместо нормальных 220 вольт в розетках только 180. Но и это, по словам мужчины, — достижение. Раньше «прожорливая» электроника вообще не включалась. Из-за проблем с электричеством у Владимира вышли из строя два чайника, сломался холодильник, а телевизор работает через раз. Чтобы нормально пользоваться бытовыми приборами, жители Шувакиша вынуждены за свой счет покупать стабилизаторы напряжения. Для Людмилы он — настоящее спасение. Но и стабилизаторы с недавних пор не спасают ситуацию — в поселке то и дело пропадает электроэнергия. Свечки здесь, пожалуй, самый ходовой товар. Причину своих бед сельчане определили сообща. Старая трансформаторная подстанция здесь работает на пределе возможностей, нагрузка на электросети уже в 5 раз больше положенной. Поселок развивается, а оборудование давно устарело. По словам местных, этой подстанции уже стукнуло 50 лет. За это время посёлок заметно разросся, и ее мощности на всех перестало хватать. Но менять старое оборудование энергетики почему-то не торопятся. Заявок на подключение становится все больше. Что с ними делать, энергетики не знают. Они и так регулярно фиксируют сверхнормативное потребление. Но уверяют: все, что они могут сделать — это установить ограничители мощности нарушителям. Последняя надежда Шувакиша — прокуратура. Люди всем поселком собирают подписи под коллективной жалобой — жить по старинке, как в середине прошлого века, они не могут. Просят владельцев сетей реконструировать трансформатор. Может, хотя бы прокурорская проверка прольет свет на это темное дело.