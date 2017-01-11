Дороги в снегу: благоустроители не успевают чистить улицы и тротуары

11.01.2017

Из-за аномально снежной зимы город практически исчерпал все ресурсы на уборку уже в январе.

Масштаб снежной проблемы автоинспекторы измеряют с помощью рулетки. Но и невооруженным глазом видно, что глубокая колея и снежный накат на дороге и сугробы на обочинах делают движение по Большакова опасным. А это улица Московская. Из-за неубранного снега она стала Уже почти на полосу. Все недочеты, встречающиеся на пути, инспекторы фиксируют и отправляют дорожникам, обслуживающим эти участки. Только в новом году им выдано семь десятков предписаний убрать препятствия, созданные погодой. Дороги, которые не прошли экзамен и «пересдачу» у ГИБДД, могут полностью закрыть. Ведь проезжая по ним, водители рискуют здоровьем. Плохо почищенная проезжая часть стала причиной всех восьми аварий с пострадавшими, которые случились в городе с начала года. Пока в Екатеринбурге на крайние меры — ограничение движения — идти не пришлось. Одна лишь угроза штрафа заставляет службы убрать накаты и кучи осадков. Так, на Посадской уже исправили нарушения, зафиксированные накануне. Устранять последствия ненастья нынче чрезвычайно сложно, говорят благоустроители. Снегопады не прекращаются. И тех ресурсов, которых хватало в прошлый сезон, в этом году оказалось недостаточно. Чтобы расставить приоритеты, в мэрии составляют свою карту плохо очищенных улиц. Сюда тоже стекаются жалобы — в первую очередь, от самих горожан. По словам чиновников, уборка затягивается из-за морозов и потому, что среди подрядчиков много новичков. Но и их обещают наказать рублем. В администрации города всем ответственным за уборку дорог дали срок до конца недели — подрядчики должны убрать снежные кучи у обочин, колеи и накаты. Благо, идет потепление. Пока же двигаться вперед водителям помогают сами горожане. Так, работники нашего канала помогли сдвинуться с места забуксовавшему грузовику.