Берегись рыси! Дикую кошку обнаружили в Новоуральске рядом с гаражами

11.01.2017

Животные появляется в городе уже не первый раз

Хищник прогуливался по городу, не обращая внимания на людей. По словам местных, рыси по улицам у них гуляют не впервые. Очевидцам последней прогулки удалось снять рысь на телефон. Видно, что повышенное внимание зверя не смущают — он спокойно прошел мимо гаражей и скрылся за углом. Как рассказывают специалисты, рысь хоть и редко нападает на человека, но провоцировать ее не стоит. Не нужно пытаться снять животное на камеру — оно может воспринять это как угрозу. Лучше замереть и подождать, пока рысь скроется из виду. Впрочем, новоуральцам не привыкать. Не так давно горожане спасали дикую кошку, которую собаки загнали на дерево.