Заведи «Корову на балконе»! Уральские предприниматели запустили необычный бизнес-проект

Приобретая корову на пять лет, каждый владелец будет ежедневно получать 3 литра молока.
Продать свою Звездочку Рамиль планирует только по документам. По факту же она останется с ним. И это вовсе не мошенничество, а новый бизнес — по-простому, общая корова. Схема программы проста. Инвестор покупает корову, за которой ухаживает крестьянское хозяйство. Взамен каждый день получает 3 литра свежего молока. Остальным объемом распоряжается фермер. Он может использовать его сам-либо, например, продать молочному заводу. В выигрыше остаются все. Несмотря на то, что бизнес еще сырой, предприниматели уже готовятся снимать сливки. Говорят, продумали все до мелочей. Например, часть молока инвестор может получить в переработанном виде. Сытую и сладкую жизнь участники проекта обещают даже коровам. Чтобы улучшить качество молока, буренкам дают киви и бананы. По словам владельцев, оно, действительно, отличается от магазинного. У уральского фермера есть и другие свежие идеи. Он предлагает инверторам вкладывать деньги не только в коров, но и в куриц и перепелок. Пернатые «акции» будут приносить пусть не золотые, но вполне реальные яйца.