Вторая жизнь новогодней ёлки: екатеринбургский зоопарк начал принимать в дар вечно зеленые деревья

10.01.2017

Для обитателей зверинца хвойные красавицы станут — и столом, и домом


Новогодние ели чаще всего радуют птиц, которые с удовольствием их изучают и обсиживают. А вот хищники с деревьями, как правило, не церемонятся. На хвойные они давно зуб точат — в буквальном смысле: для зверей такая процедура сродни посещению стоматолога. Но для забав подойдет не каждая ёлочка. Деревце должно быть свеже срубленным. Поэтому красавица, простоявшая все праздники в квартире — в мишуре и игрушках — вряд ли подойдет. Хвоя должна быть в целости и сохранности. У такой красавицы есть все шансы вписаться в интерьер одного из вольеров.

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вторник 10 Января 2017
Вторая жизнь новогодней ёлки: екатеринбургский зоопарк начал принимать в дар вечно зеленые деревья