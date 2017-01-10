Вторая жизнь новогодней ёлки: екатеринбургский зоопарк начал принимать в дар вечно зеленые деревья

10.01.2017

Для обитателей зверинца хвойные красавицы станут — и столом, и домом

Новогодние ели чаще всего радуют птиц, которые с удовольствием их изучают и обсиживают. А вот хищники с деревьями, как правило, не церемонятся. На хвойные они давно зуб точат — в буквальном смысле: для зверей такая процедура сродни посещению стоматолога. Но для забав подойдет не каждая ёлочка. Деревце должно быть свеже срубленным. Поэтому красавица, простоявшая все праздники в квартире — в мишуре и игрушках — вряд ли подойдет. Хвоя должна быть в целости и сохранности. У такой красавицы есть все шансы вписаться в интерьер одного из вольеров.