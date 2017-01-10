Уже отравились дети! Жители дома на Куйбышева не могут вздохнуть спокойно из-за прорыва канализации

10.01.2017

Последствия коммунальной аварии до конца не устранили – помои продолжают течь по подвалу

В доме идет капитальный ремонт. Систему водоотведения уже частично поменяли. Но новая труба дала течь. Стоки хлынули в подвал. Теперь в подъезде воняет, как в уличном туалете. У Марины дети почувствовали такое недомогание, что пришлось вызывать «скорую». Но вместо того, чтобы устранить протечку, коммунальщики ограничили потребление воды. В часы-пик к умывальникам теперь очереди. Жители даже просили дать им ключ от подвала — чтобы самостоятельно все исправить. Но и тут понимания не нашли. Вызов Водоканала — напрасная трата времени, говорят в управляющей компании. Если б люди сразу обратились в коммунальную аварийку, воду бы вернули в нужное русле еще вчера. А так подрядчика вызвали только сегодня. И все же по настоянию жителей подвал открыли. На полу — следы недавних протечек, а из труб пусть не бежит, но сочится влага. По словам коммунальщиков, подрядчик, меняющий систему водоотведения, обещает завтра устранить все протечки. Но если этого не случится, жителям следует жаловаться в прокуратуру.