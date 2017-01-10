Не -215, но очень холодно: на случай «ледникового периода» в Екатеринбурге подготовили карту теплых мест

Тем временем, активисты объявили войну торговцам, которые не дают горожанам погреться в киосках и на остановочных комплексах
Холодный прием ждет горожан чуть ли не в каждом павильоне. Это Лени испытала на себе. В морозы девушка ищет в Екатеринбурге теплые места — точки, где люди могут погреться, не боясь, что их выставят на улицу. Пока от карты так и веет холодом, говорит активистка. Немногие частники разрешают горожанам побыть в тепле киосков просто так. Требуют-либо покинуть помещение, либо заплатить за постой — например, купить кофе. Но понимающие коммерсанты тоже есть — и их, благо, становится все больше. Особенно в трескучие морозы. Эту карту уже не терпится изучить пассажирам общественного транспорта. Ведь даже 10 минут на 30-градусном морозе редкий уралец выдержит. А проситься в павильон погреться как-то неудобно. Впрочем, тем, кто правильно подготовился к холодам, обморожения не страшны. Врачи сейчас советуют горожанам долго не стоять на одном месте и теплее одеваться. Главный принцип зимнего гардероба – многослойность. Лучше одевать на себя 100 одежек – несколько кофт, в том числе из шерсти, пуховик, который создаст воздушную подушку и не даст замерзнуть. Ноги тоже лучше держать в тепле – одевать несколько носков, лучше всего шерстяных. От стильной обуви лучше отказаться – тренд сезона валенки. А что поделать, если эта зима, на редкость, сурова. Синоптики таких морозов не помнят с конца 90-х. На смену плюсовым рекордам лета пришел холод, от которого дрожат не только свердловчане, но и жители центральной России. Но все же не настолько, чтобы сбылся прогноз нашего канала, напугавший всю страну. По словам метеорологов, -215 градусов в четверг нам не светят, разве что: -21 с половиной. Впрочем, никакая температура не останавливается уральских экстремалов. В погоне за адреналином и чтобы согреться, они активно осваивают конеборд — катание на доске за лошадью. Благо, снега в лесах — завались. В плане осадков зима, похоже, тоже идет на рекорд.