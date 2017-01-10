Капитальные разборки: екатеринбуржцы судятся с региональным фондом капремонта

10.01.2017

Горожане считают, что их квартира сгорела дотла из-за некачественных работ строителей.

Обстановка в зале суда накалена до предела. Уже 8 месяцев семья Карениных пытается добиться компенсации ущерба от пожара в квартире. По мнению хозяев, без жилья они остались после капитального ремонта в их доме. В марте в нем меняли проводку и при подключении электричества, утверждают Каренины, произошел скачок напряжения, из-за которого случилось возгорание. За несколько минут выгорело всё. В том числе и коллекция кукол, которую Каренины собирали не один десяток лет. Теперь семья живет на съёмной квартире и пытается получить 8 млн. рублей за сгоревшее имущество от заказчика работ — фонда капитального ремонта. Он нанял подрядчика — компанию Эко Лайн. Но на суде выяснилось, что проводку менял субподрядчик — фирма «РСК град». Ведь сам он на проведении ремонта не специализируется. Но ни один из трёх ответчиков своей вины в пожаре не признает. Специалисты «РСК град» вообще утверждают, что причиной пожара стало короткое замыкание пожарной сигнализации в квартире Карениных. А значит – ремонтники всё сделали правильно — и отношения к возгоранию не имеют. Случись скачек напряжения на самом деле — пострадать должны были все квартиры в подъезде. Круг замкнулся. Узнать, почему же сгорела квартира, суд установить так и не смог. Поэтому жильцов и подрядчиков ждет новый виток экспертиз.