Ксения, пожалуй, одна из немногих, кто не устал есть в новогодние праздники. Ведь девушка уже несколько лет сама придерживается принципов правильного питания. И другим советует. Тем, кто никак не может отойти от праздничного стола, рекомендует добавить в жизнь кислинки. После недельного обжорства самое время перейти на постные супы и салаты. Никакого майонеза, алкоголя и жирного мяса. Ведь именно они, как правило, обостряют болезни желудка и кишечника. Разгрузку следует устроить даже тем, кто на здоровье не жалуется. Но без традиционного фанатизма. Крайности сейчас ни к чему хорошему не приведут. В первые постновогодние дни не следует садиться на жесткую диету или истязать тело в тренажерных залах. Достаточно будет поплавать в бассейне, прогуляться по парку и сделать легкую зарядку. Это поможет улучшить обмен веществ. Первый рабочий день после затяжных праздников водители начинают с разминки. Это в прямом смысле слова помогает сохранить здоровье — уменьшает аварийность. Устали ли шоферы отдыхать, проверяют здесь — в кабинете специальной диагностики. Если показатели низкие, рулевых направляют на спа-процедуры — предлагают им подышать у аромалампы или расслабиться на массаже. Впрочем, попадают сюда немногие, все-таки это работа, а не курорт. Разбудить организм после каникул отлично помогает и смена деятельности. Отправьтесь в лес на лыжах, или запишитесь на йогу. Но ни в коем случае не ради стройной фигуры — сейчас для похудения не лучшее время. Если первые дни года вы жили
Хватит гулять, пора на работу! Как прийти в себя после новогодних каникул?
Советами делятся врачи, психологи и водители.
Ксения, пожалуй, одна из немногих, кто не устал есть в новогодние праздники. Ведь девушка уже несколько лет сама придерживается принципов правильного питания. И другим советует. Тем, кто никак не может отойти от праздничного стола, рекомендует добавить в жизнь кислинки. После недельного обжорства самое время перейти на постные супы и салаты. Никакого майонеза, алкоголя и жирного мяса. Ведь именно они, как правило, обостряют болезни желудка и кишечника. Разгрузку следует устроить даже тем, кто на здоровье не жалуется. Но без традиционного фанатизма. Крайности сейчас ни к чему хорошему не приведут. В первые постновогодние дни не следует садиться на жесткую диету или истязать тело в тренажерных залах. Достаточно будет поплавать в бассейне, прогуляться по парку и сделать легкую зарядку. Это поможет улучшить обмен веществ. Первый рабочий день после затяжных праздников водители начинают с разминки. Это в прямом смысле слова помогает сохранить здоровье — уменьшает аварийность. Устали ли шоферы отдыхать, проверяют здесь — в кабинете специальной диагностики. Если показатели низкие, рулевых направляют на спа-процедуры — предлагают им подышать у аромалампы или расслабиться на массаже. Впрочем, попадают сюда немногие, все-таки это работа, а не курорт. Разбудить организм после каникул отлично помогает и смена деятельности. Отправьтесь в лес на лыжах, или запишитесь на йогу. Но ни в коем случае не ради стройной фигуры — сейчас для похудения не лучшее время. Если первые дни года вы жили