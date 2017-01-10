Долги довели до могилы? В Асбесте после визита коллекторов повесился пенсионер

10.01.2017

По словам соседей, взыскатели задолженности настойчиво требовали, чтобы мужчина расплатился, и даже пустили в ход излюбленные методы.

Как рассказали соседи погибшего, коллекторы пришли к пенсионеру накануне Рождества. Вскоре на стенах подъезда появилась надпись «Верни долг» с номером квартиры мужчины и оскорблениями. Тогда-то адресат и свел счеты с жизнью. Правда, пока следователи не увязывают его смерть с действиями взыскателей — говорят, есть и другие обстоятельств, которые могли привести к самоубийству. Проводится проверка. Уже известно, что у пенсионера действительно был кредит. Он взял деньги для внука, чтобы тот купил машину, и помогал ему расплачиваться.