В Екатеринбурге врачи удалили у 17-летней пациентки неоперабельную раковую опухоль

29.12.2016

Девушке диагностировали злокачественную опухоль в печени и тромб в сердце

Пока Юля не знает — плакать ей или смеяться. Совсем недавно 17-летняя девушка была на волосок от смерти, а сегодня она узнала, что будет жить. У нее удалили огромную опухоль, которая занимала две трети печени. Ситуация действительно была страшная. Опухоль не только обосновалась в печени, но и подобралась к сердцу! Этот крайне редкий и очень сложный случай, объясняют медики. Для взрослых такой диагноз — фактически приговор. Однако у растущих организмов ситуация немного другая. Юле провели 9 курсов химиотерапии — с их помощью опухоль уменьшилась более, чем в 2 раза — и только после этого назначили операцию. Ничего подобного в России еще не делали. Шесть часов 2 бригады врачей удаляли смертоносное образование. Первым делом вырезали тромб, который пациентка приняла близко к сердцу. У нее пришлось на час остановить кровоток. После этого врачи полностью убрали половину печени и другие пораженные участки. И Юля словно родилась заново. Теперь здоровью девочки ничто его не угрожает. По словам медиков, вскоре она будет вести обычный образ жизни. Ведь печень регенерируется — оставшаяся часть возьмет на себя всю нагрузку. Пациентку выпишут завтра, так что Новый год она встретит дома. Желание уже загадала — мечтает стать медсестрой.