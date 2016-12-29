Паспорт со скидкой: с 1 января 2017 года россияне смогут оплачивать госпошлины со скидкой 30%

29.12.2016

По-настоящему новогодний подарок сделает портал Госуслуг


Изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2017 года. Значительно сэкономить россияне смогут при оформлении через интернет российского и заграничного паспортов и многих других документов. Скидка действует только для тех, кто подаст заявление о предоставлении государственной услуги в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале — ввести адрес электронной почты, паспортные данные, номер телефона и СНИЛС, а чуть позже получить пароль доступа по почте или в Ростелекоме и МФЦ. Обычно код приходится ждать больше недели. Подтвердить учетную запись за один день с Нового года можно, обратившись в Управление или подразделения по вопросам миграции МВД России.

Также в разделе Законы
28.10.2016
Судебные приставы закрыли незаконную автомойку в Екатеринбурге
Судебные приставы закрыли незаконную автомойку в Екатеринбурге
01.12.2016
Школы построить, очереди в поликлиниках сократить: Владимир Путин наметил планы на 2017 год
Школы построить, очереди в поликлиниках сократить: Владимир Путин наметил планы на 2017 год
12.08.2016
Врачей скорой помощи нужно защитить от нападений: сити-менеджер Екатеринбурга озвучил проблемные вопросы
Врачей скорой помощи нужно защитить от нападений: сити-менеджер Екатеринбурга озвучил проблемные вопросы
20.02.2016
320 часов исправительных работ: екатеринбурженке, которая «лайкала» провокационные статьи, огласили приговор
320 часов исправительных работ: екатеринбурженке, которая «лайкала» провокационные статьи, огласили приговор

Вчера
Паспорт со скидкой: с 1 января 2017 года россияне смогут оплачивать госпошлины со скидкой 30%