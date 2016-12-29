Нет повести печальнее на свете: цыгану грозит 20 лет тюрьмы из-за беременности его 12-летней жены

29.12.2016

Оказалось, что юная Лаура и Петро обручились еще 2 года назад

На улице с говорящим названием — Шекспира — разыгрывается трагедия, достоянная пера великого писателя. Двух влюбленных разлучили — нет, не родители, а… следователи. Они узнали, что чувства между мужем и женой отнюдь не платонические — супруга беременна. Вот только ей всего 12! Петро на 4 года ее старше, и ситуация его не смущает. Ведь по законам общины, он женат. Свадьбу чересчур молодые сыграли два года назад. Ему было 14, ей 10. Праздник напоминал школьный выпускной. Но взрослые пели песни и радовались — их все устраивало. Спустя полтора года Лаура узнала, что беременна — об этом ей рассказали в больнице, куда она попала с болями в животе. После обследования отпускать девочку домой не стали. Ведь свой диагноз озвучили правоохранители. Страсти в цыганском поселке кипят нешуточные. Родственники настаивают, что молодую маму вернули в родной дом. Ведь традиции общины не запрещают жениться и заводить детей в юном возрасте. Главное чтобы родные не против. Но чувства и эмоции здесь не в счет, говорят юристы. Ведь цыгане проживают на территории России, а значит, должны подчиняться в первую очередь законам страны. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Важно точно узнать время зачатия ребенка. Если девочке на тот момент было меньше 12 лет, то ее супругу грозит серьезный срок — до 20 лет тюрьмы. И никакая цыганская любовь не в счет.