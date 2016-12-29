Мечтайте в правильном месте! Екатеринбургские экскурсоводы рассказали, где загадывать новогодние желания

29.12.2016

В этом деле вам поможет Пушкин, монета и неприметный колодец

Мечтаете о чем-то? — начните с нуля. Так, по крайней мере, гласит народная молва. Этот неприметный колодец у Главпочтамта — точка отчета дорожных расстояний — давно считается путеводной звездой у тех, кто заблудился в жизни. Здесь можно узнать, куда же двигаться дальше. Мест, где можно оставить заявку судьбе, в Екатеринбурге по самым скромным подсчетам — больше двух десятков. Редкая достопримечательность не обзавелась легендой о чудодейственных свойствах. По народным поверьям, прикладываться лучше всего к скульптурам. У Пушкина обычно просят вдохновения и всенародной славы, у Петра и Февронии — семейного счастья. Ну, а главное средоточие силы и суеверий в городе — уральский Арбат — здесь на каждом шагу можно прикоснуться к таинственному. Что просить у скульптур, догадаться несложно: для денег следует потереть перстень банкира, для ровной дороги без гвоздя и жезла — покрутить ручку стартера у бронзовой машины. Кстати, традиция загадывать желания по конкретному адресу вошла в моду лишь в 2000ных. В дореволюционном Екатеринбурге и уж тем более в советские годы подобных примет не существовало. Начало суевериям положил этот родонит в Историческом сквере. Знаменитый камень заложили в 60-ые, когда сбылась мечта властей о прогулочной зоне в центре города. С тех пор здесь принято мечтать. Некоторые свои задумки даже материализуют — прямо на булыжнике. Из-за этого его приходится ежегодно мыть. Замки на песке горожане строят умеючи. По мнению краеведов, красивые легенды о тех или иных местах жители придумывают сами. И это хорошая традиция. Ведь если оформить свою мечту — в мыслях, письме, фразе — больше шансов, что она исполнится. Ничего удивительного — с такой верой в чудеса волшебство не обходит их стороной. Но без ритуалов никуда. На границе частей света под Екатеринбургом на загадывании желаний даже целый бизнес построили. Туристы и женихи с невестами сюда приезжают специально — на удачу. Но в большинстве случаев технология загадывания желаний — так, чтобы точно сбылось — намного проще: потереть, покрутить, бросить монетку — своеобразный аванс для фортуны.