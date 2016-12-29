Идут на дно: екатеринбургские дайверы установили на дне карьера новогоднюю елку

29.12.2016

Чтобы установить вечно зеленое дерево посреди водоема, они прикрутили к опорам свинец и привязали игрушки проволокой

В праздник как в омут с головой. Водить хороводы на суше — у дайверов как-то не принято. Поэтому за новогодним настроением они опускаются на самое дно. Затопленного карьера под нижним Тагилом. Это подводное торжество требует тщательной подготовки. Перед погружением водолазам приходится чистить снег и пилить лёд. Новогоднюю елку нарядили заранее. Чтобы игрушки не всплыли их прикручивают к колючим ветвям проволокой. А к стволу красавицы крепят свинцовые грузы. Теперь она нарядная — будто сама хочет поскорей утонуть. Место для елки выбрали в самом центре карьера. Она идеально вписалась в подводный пейзаж, встав как вкопанная на небольшом бугорке. Будто всю жизнь росла на дне водоема. В праздничном хороводе кружат 14 человек — это исключительно опытные дайверы. У них насыщенная развлекательная программа. На дне карьера лежит затопленный АН-12. Недалеко от самолета — железнодорожный вагон и художественная галерея, чуть дальше — подводный офис и мотоцикл. В лучших традициях корпоратива на празднике присутствует фотограф — бывший подводный рыбак. Этот праздник безалкогольный. Даже для согрева спиртное у дайверов строго запрещено. Не замерзнуть на дне помогает спец одежда. Но этот короткий праздник запомнится им надолго. А новогодняя елка теперь станет экспонатом затонувшего музея. Поднимать ее на сушу водолазы не стали. Чтобы круглый год радовала глаз всех посетителей подводного мира.