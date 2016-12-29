«Городской дозор» проверил, как коммунальщики исполняют обещания

29.12.2016

На этот раз он прошел по знакомым адресам: заглянул к «поющей» бабушке и газовому затворнику

Капитальный ремонт в этом доме на Корепина тянулся уже полгода. Жители даже переживали, что Новый год придется встречать без отопления. Теплосеть здесь переделывали уже три раза. Сразу видно — трубы варили дилетанты. Неудивительно, что они лопнули, когда включили отопление. По нашему совету жители обратились в прокуратуру. Произошла смена подрядчика. Буквально за полмесяца новый заново проложил систему отопления, а также заменил электропроводку и канализацию. Вот что значит — правильно пожаловаться. В этом доме на Таганской целый стояк месяц сидел без газа. Житель квартиры на первом этаже не пускал домой Горгаз. И соседи ничего могли с этим поделать. Стражи порядка вызвали газовиков. Те отрезали нарушителя от общей трубы и восстановили газоснабжение. После таких слов ясно — чудит Анна Ивановна от одиночества. Беспризорная бабушка уже и пожар в квартире устраивала, и туалет в тамбуре, теперь проявляет интерес к электрощитку. Женщине требуется помощь психиатра. Увы, дочь махнула на мать рукой.