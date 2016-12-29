Город-сказка: в Екатеринбурге открылся ледовый городок

29.12.2016

В этом году его строили, вдохновляясь произведениями Корнея Чуковского и его героями

В этом году все скульптуры выполнены по мотивам сказок Корнея Чуковского. 2017 год для писателя юбилейный — в марте исполнится 135-лет со дня его рождения. В новом ледовом городке поселились старые добрые персонажи. Так, посетителям уже пришлись по нраву и медведи на велосипеде, и телефон, по которому в сказке звонил слон. Изюминкой этого года стало световое шоу. Впервые на здании администрации покажут короткие новогодние ролики. Первые посетители уже увидели мультфильм про Умку, и отрывки из «Ну погоди». К сожалению, этот городок станет одним из самых недолговечных в истории города. Ледяная сказка на площади будет радовать глаз всего лишь до 22 января.