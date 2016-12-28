С Михаилом Федоровым судья общается по видеосвязи — ведь он уже 4 года в колонии. Тот, кого прозвали «мажором на Лексусе», сидит за то, что будучи пьяным и без прав устроил смертельную аварию. Он без спроса взял у деда машину и столкнулся с «Нивой». Трое человек, находившихся в ней, погибли. Виновнику дали семь лет, но за три года до дня ИКС защита ходатайствует о его досрочном освобождении. Считает, что это поможет осужденному быстрее расплатиться с потерпевшими. Родственники погибших категорически против того, чтобы Федоров вышел на свободу раньше срока. Говорят, им с трудом удалось добиться от семьи виновного компенсации за смерть близких. Сам Михаил лишь пару месяц назад начал переводить деньги жене и несовершеннолетней дочери одной из жертв. По словам других потерпевших, компенсировать их ущерб защитник предложил лишь с условием. К тому же, говорят потерпевшие, они до сих пор не увидели у виновника искреннего раскаяния. Получили лишь сухие письма с извинениями, написанные будто под копирку. Сегодня Михаилу дали возможность попросить прощения у тех, чью жизнь он изменил. Хотя бы через экран. По словам адвоката, извиниться перед родственниками погибших семья Федорова пыталась и раньше. Но Морозовы не хотели слушать. Увильнуть от уплаты присужденных сумм Михаил тоже не пытается. Мол, есть справка из колонии, согласно которой заключенный отдает пострадавшим часть зарплаты. Но у Прокуратуры другие сведения. Заслушав все доводы, суд решил, что выходить на свободу Федорову рано — и отказал в УДО. Скорее всего, его родственники будут обжаловать это решение. Сам Михаил пообещал выплатить всю оставшуюся сумму компенсации — 1 миллион 700 тысяч рублей — и надеется, что его
«Мажор на Лексусе», по чьей вине погибли трое человек, хочет выйти на свободу досрочно
Михаил Федоров уже просидел 4 года в колонии — осталось еще 3
С Михаилом Федоровым судья общается по видеосвязи — ведь он уже 4 года в колонии. Тот, кого прозвали «мажором на Лексусе», сидит за то, что будучи пьяным и без прав устроил смертельную аварию. Он без спроса взял у деда машину и столкнулся с «Нивой». Трое человек, находившихся в ней, погибли. Виновнику дали семь лет, но за три года до дня ИКС защита ходатайствует о его досрочном освобождении. Считает, что это поможет осужденному быстрее расплатиться с потерпевшими. Родственники погибших категорически против того, чтобы Федоров вышел на свободу раньше срока. Говорят, им с трудом удалось добиться от семьи виновного компенсации за смерть близких. Сам Михаил лишь пару месяц назад начал переводить деньги жене и несовершеннолетней дочери одной из жертв. По словам других потерпевших, компенсировать их ущерб защитник предложил лишь с условием. К тому же, говорят потерпевшие, они до сих пор не увидели у виновника искреннего раскаяния. Получили лишь сухие письма с извинениями, написанные будто под копирку. Сегодня Михаилу дали возможность попросить прощения у тех, чью жизнь он изменил. Хотя бы через экран. По словам адвоката, извиниться перед родственниками погибших семья Федорова пыталась и раньше. Но Морозовы не хотели слушать. Увильнуть от уплаты присужденных сумм Михаил тоже не пытается. Мол, есть справка из колонии, согласно которой заключенный отдает пострадавшим часть зарплаты. Но у Прокуратуры другие сведения. Заслушав все доводы, суд решил, что выходить на свободу Федорову рано — и отказал в УДО. Скорее всего, его родственники будут обжаловать это решение. Сам Михаил пообещал выплатить всю оставшуюся сумму компенсации — 1 миллион 700 тысяч рублей — и надеется, что его