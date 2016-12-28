28 Декабря 2016
«Мажор на Лексусе», по чьей вине погибли трое человек, хочет выйти на свободу досрочно
28.12.2016 Криминал
Светопредставление на Горадминистрации: в Екатеринбург привезли мультимедийное 3D шоу
28.12.2016 Город
Помощники Деда Мороза: в Екатеринбурге волонтеры исполнили мечты детей-сирот
28.12.2016 Проекты
«Золотые трубы»: в 50 домах на Сортировке резко выросли счета за отопление
28.12.2016 Городской дозор
Метрополитен просит увеличить стоимость проезда до 35 рублей
28.12.2016 Дороги
На письме леденеют пальчики: ученикам свердловской школы приходится учиться при температуре +4 градуса
28.12.2016 Соседи