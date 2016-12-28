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28 Декабря 2016

«Мажор на Лексусе», по чьей вине погибли трое человек, хочет выйти на свободу досрочно «Мажор на Лексусе», по чьей вине погибли трое человек, хочет выйти на свободу досрочно
Михаил Федоров уже просидел 4 года в колонии — осталось еще 3 

28.12.2016  Криминал

Светопредставление на Горадминистрации: в Екатеринбург привезли мультимедийное 3D шоу Светопредставление на Горадминистрации: в Екатеринбург привезли мультимедийное 3D шоу
В качестве полотна светотехники выбрали Екатеринбургскую ратушу и колледж им. Ползунова 

28.12.2016  Город

Помощники Деда Мороза: в Екатеринбурге волонтеры исполнили мечты детей-сирот Помощники Деда Мороза: в Екатеринбурге волонтеры исполнили мечты детей-сирот
Чего хотят юные горожане, можно узнать в торговых центрах, где установили «Елки желаний» 

28.12.2016  Проекты

«Золотые трубы»: в 50 домах на Сортировке резко выросли счета за отопление «Золотые трубы»: в 50 домах на Сортировке резко выросли счета за отопление
Управляющая компания уверяет, что никакой ошибки нет 

28.12.2016  Городской дозор

Метрополитен просит увеличить стоимость проезда до 35 рублей Метрополитен просит увеличить стоимость проезда до 35 рублей
Утвердят ли тариф, станет известно только в середине января 

28.12.2016  Дороги

На письме леденеют пальчики: ученикам свердловской школы приходится учиться при температуре +4 градуса На письме леденеют пальчики: ученикам свердловской школы приходится учиться при температуре +4 градуса
Дети вынуждены замерзать в старой школе, когда по соседству еще летом построили новую 

28.12.2016  Соседи