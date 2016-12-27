Сити-менеджер с порога заявляет — времени для общения с журналистами у него много. Специально выделил побольше, чтобы рассказать об успехах Екатеринбурга. Если коротко: экономика растет, безработица падает, а горожан становится все больше. Причем не за счет миграции. Планку в полтора миллиона жителей удалось покорить, в первую очередь, благодаря усилиям местных медиков. Рождаемость в городе который год превышает смертность. По словам главы Администрации, бэби-бум для города — отнюдь не повод почивать на лаврах. Социальная сфера как огромная цепочка, где одно звено тянет за собой другое. Для маленьких жителей в городе открываются новые садики — чтобы малыши не стояли в очереди, и школы. Только в 2016-ом в Екатеринбурге открылись общеобразовательных учреждения — в Чкаловском и Академическом районах. Однако вопрос строительства новых зданий для школьников
Рекорды несмотря ни на что: в Администрации Екатеринбурга подвели итоги уходящего года
Несмотря на финансовые трудности в 2016 выросли экономические показатели, численность населения и снизился уровень безработицы
Сити-менеджер с порога заявляет — времени для общения с журналистами у него много. Специально выделил побольше, чтобы рассказать об успехах Екатеринбурга. Если коротко: экономика растет, безработица падает, а горожан становится все больше. Причем не за счет миграции. Планку в полтора миллиона жителей удалось покорить, в первую очередь, благодаря усилиям местных медиков. Рождаемость в городе который год превышает смертность. По словам главы Администрации, бэби-бум для города — отнюдь не повод почивать на лаврах. Социальная сфера как огромная цепочка, где одно звено тянет за собой другое. Для маленьких жителей в городе открываются новые садики — чтобы малыши не стояли в очереди, и школы. Только в 2016-ом в Екатеринбурге открылись общеобразовательных учреждения — в Чкаловском и Академическом районах. Однако вопрос строительства новых зданий для школьников