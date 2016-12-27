Рекорды несмотря ни на что: в Администрации Екатеринбурга подвели итоги уходящего года

27.12.2016

Несмотря на финансовые трудности в 2016 выросли экономические показатели, численность населения и снизился уровень безработицы


Сити-менеджер с порога заявляет — времени для общения с журналистами у него много. Специально выделил побольше, чтобы рассказать об успехах Екатеринбурга. Если коротко: экономика растет, безработица падает, а горожан становится все больше. Причем не за счет миграции. Планку в полтора миллиона жителей удалось покорить, в первую очередь, благодаря усилиям местных медиков. Рождаемость в городе который год превышает смертность. По словам главы Администрации, бэби-бум для города — отнюдь не повод почивать на лаврах. Социальная сфера как огромная цепочка, где одно звено тянет за собой другое. Для маленьких жителей в городе открываются новые садики — чтобы малыши не стояли в очереди, и школы. Только в 2016-ом в Екатеринбурге открылись общеобразовательных учреждения — в Чкаловском и Академическом районах. Однако вопрос строительства новых зданий для школьников по-прежнему в числе приоритетных. С таким же настроем в следующем году город подойдет и к ремонту дорог. Власти сразу предупреждают, летом кое-где придется постоять — в очереди на обновление 53 улицы! Прежде всего, рабочие возьмутся за гостевые маршруты Мундиаля. По обновленным улицам в 2017 проложат и новые маршруты. Уже летом общественный транспорт должен поехать по измененной схеме — более рациональной и экономящей время пассажиров. Однако стоимость проезда может повыситься — из-за увеличения расходов перевозчиков. Но этот вопрос еще обсуждается. Одним словом, планы грандиозные. Прежде чем взяться за них, нужно достойно проводить этот, пускай, и не идеальный, но достаточно успешный год.

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Рекорды несмотря ни на что: в Администрации Екатеринбурга подвели итоги уходящего года