Они вернулись: в сквере у Оперного театра вновь появились оранжевые абажуры

27.12.2016

Уличный художник Тимофей Рядя превращает фонари в торшеры уже пятую зиму подряд.

Как и раньше, уютные абажуры установили ночью — к большой радости горожан, которым так нравятся гигантские светящиеся торшеры. Впервые Тимофей Радя повесил их в январе 2013-го. И тогда службы благоустройства попросили художника убрать арт-объект — из-за того, что его установка не была согласована. На защиту уличного искусства встала общественность. С тех пор сквер у театра постоянно украшают — то до, то после новогодних каникул.