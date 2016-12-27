Они вернулись: в сквере у Оперного театра вновь появились оранжевые абажуры

27.12.2016

Уличный художник Тимофей Рядя превращает фонари в торшеры уже пятую зиму подряд.


Как и раньше, уютные абажуры установили ночью — к большой радости горожан, которым так нравятся гигантские светящиеся торшеры. Впервые Тимофей Радя повесил их в январе 2013-го. И тогда службы благоустройства попросили художника убрать арт-объект — из-за того, что его установка не была согласована. На защиту уличного искусства встала общественность. С тех пор сквер у театра постоянно украшают — то до, то после новогодних каникул.

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Они вернулись: в сквере у Оперного театра вновь появились оранжевые абажуры