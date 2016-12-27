Обратный отсчет начался: центральный стадион в Екатеринбурге должны сдать ровно через год

27.12.2016

Чтобы успеть в срок – на площадке работает около тысячи человек

Властелины колец – именно так на стройке Центрального стадиона называют крановщиков. За год с помощью десятка многотонных кранов они соорудили конструкцию в форме двух колец, которая весит как с железнодорожный состав. Она держится не на честном слове, а на восьми огромных опорах — так, что создается иллюзия парящей крыши. К стройке Екатеринбург-арены сегодня приковано не меньше внимания, чем к футбольным матчам. Еще бы – столь масштабного спортивного сооружения на Урале еще не возводили. За год до окончания строительства рабочие сделали бетонную основу комплекса, собрали каркас крыши и подвели все инженерные сети. Сейчас здесь думают о безопасности десятков тысяч зрителей — в случае чего, они должны покинуть стадион за считанные минуты. Это одно из обязательных требований ФИФА. Тысяча строителей уже приступила к монтажу временных трибун, внутренней отделке и установке кресел. Оставшиеся до сдачи арены 365 дней строители будут заняты отделкой как фасада, так и внутренностей комплекса. Особо бережно отнесутся к историческим фасадам — тем, что сохранили элементы сталинского неоклассицизма. Их специально вписали в современную архитектуру, чтобы российским футболистам даже старинные стены помогали. Сейчас работы движутся рекордными темпами — опережая график на полтора месяца. Пыл строителей не может остудить даже непривычно морозная зима. Сомнений в том, что арена будет готова в срок, нет ни у кого.