Купаться в 7 волнах и есть виноград по часам: иностранцы рассказали, как загадывать новогодние желания

27.12.2016

Восточные, испанские и африканские обряды в специальном репортаже «Главных новостей Екатеринбурга»

Этот Новый год Франциско де Борха знаком разве что на вкус — винограда. Прочий антураж — куранты, ёлка и теплая одежда — для испанского консула в новинку. На родине он снега отродясь не видел. Но чтобы загадать желание и соблюсти традиции своего народа, южанин с азартом поедает узбекский кишмиш под екатеринбуржской ратушей, стараясь успеть за временем. Как сделать так, чтобы заветные мечты обязательно сбылись, знает каждый народ. Например, на родине Самуэля — в Бразилии — 31 декабря принято приезжать на берег океана во всем белом и… ловить счастливую волну. Нынче он как никогда далек от родной Атлантики, но в праздничную струю все-таки попал — в местном аквапарке. Просчитать свое будущее на год вперед захотели и екатеринбуржцы. Обычай бразильцев местным пришелся по нраву, и теперь уральцы с ними на одной волне. Новый год — он и в Африке Новый год. На жарком континенте тоже принято встречать его с танцами и песнями. А вот с мечтами у африканцев дело обстоит иначе. Там не загадывают, а желают! Ерве на правах старшего собрал свою студенческую семью, чтобы показать — как правильно дарить заветные желания. С такой традицией можно стать богаче во всех смыслах. По поверьям, загаданное для других вернется тебе сторицей, да и семейные узы станут крепче. А еще эти народы, в отличие от россиян, во всеуслышание говорят о своих мечтах. Счастье в Африке любит не тишину, а понимание. А вот японцам исполнять желания помогает кукла Дарума — она олицетворяет божество, приносящее счастье. По преданию, прообраз этой игрушки стойко переносил трудности и не сгибался под ударами судьбы — за что и стал национальной неваляшкой. На новогоднем ритуале загадывания желаний Дарума — главное действующее лицо. Правда, без глаз. Японцы в буквальном смысле — слепо верят, что все задуманное исполнится. Если же чуда не случится, куклу относят в храм и сжигают — это тоже особый ритуал. К счастью Удзавы, его Дарума в Новый год прозреет — ведь японец за 12 месяцев смог прижиться в Екатеринбурге. Но если у его народа новогоднее божество доброе, то у китайцев это, наоборот, злой монстр. И чтобы отпугнуть его, жители Поднебесной пишут на красной бумаге свои мечты — и вывешивают их на дверь. А еще китайцы очень практичные. На случай, если кто-то не успеет озвучить свои мечты под бой курантов, придуманы фонарики желаний. Их поднимают в небо уже в новом году. Ведь мечтать никогда не поздно.