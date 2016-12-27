Борьба с зеленым змием: екатеринбургские активисты ловят нерадивых торговцев, продающих «Боярышник»

27.12.2016

Продажа любых косметических лосьонов на территории России временно запрещена.

В этот киоск на ботанике уже пришло новогоднее настроение. Продавец Алевтина накануне праздника — во всеоружии. Свой арсенал, правда, она хранит не на витринах, а под прилавком. Тоник медовый, спирт этиловый и вита-сент — спиртосодержащие жидкости на любой вкус. Уверяет, каждая уже прошла проверку качества — самим реализатором. Трагедия, о которой женщина слышать не хочет, унесла жизни 77 человек. Все они отравились боярышником. Такие жертвы заставили правительство нанести ответный удар: в стране объявили войну спиртосодержащим настойкам. На 30 дней фунфырики оказались вне закона. Вместе с ними под запрет попали лосьоны после бритья и средства от угревой сыпи — те, что на четверть из спирта. Но продавцам киосков закон будто не писан. Вот и сегодня у народного контроля в черном списке — десятки торговых точек, где фунфырики — в ходу. Из-под прилавков, говорят ревизоры, они пропали только на Сортировке. Но какой ценой. Накануне там, по слухам, скончалась пожилая любительница косметического алкоголя. Николай с активистами заодно. После смертельных трагедий постоянный клиент киоскеров тоже ступил на тропу войны с фунфыриками. Назвал адреса, где их продают, и даже согласился сделать контрольную закупку. Ему охотно продали — пусть не Боярку, но чистый спирт. Выявив нарушение, ревизоры вызывают в киоски полицию. Стражи порядка выписывают штраф продавцам и конфискуют фунфырики. Но активист Николай, похоже, решил бороться с таким алкоголем методом его уничтожения — прихватил с собой целую сумку запрещенной жидкости, которой явно не кожу будет протирать. Наказание для Коли ревизоры придумали тут же. Заставили собственноручно разбить все, что он пытался украсть. Вряд ли нерадивый борец с бояркой осознал, что разбивая фунфырики, он, возможно, спасает собственную жизнь. Но активисты и такому результату рады.