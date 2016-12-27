7 лет тепла нет: в квартирах одного из домов в Пионерском поселке температура воздуха не поднимается выше +15 градусов

27.12.2016

Замерзать людям приходит не первый год, ведь жилищные инспекторы нарушений не нашли.

На улице потеплело, и комнатный термометр показывает +15. В морозы, жалуется хозяйка, выше 12-ти не бывает. Батареи едва теплые, в доме повышенная влажность. Одним словом, рай — только не для жильцов, а для грибка. У соседей по стояку такая же атмосфера. Полотенцесушитель холодный. Вместо горячей воды бежит чуть тепленькая. Замерзают жители уже седьмую зиму. Коммунальщики сначала не верили. А когда своими глазами увидели последствия, заявили — мебель не должна стоять у стен — и ушли. В компании «Урал-СТ» с нами, как обычно, даже разговаривать не захотели. Видимо, поняли, что вариант с мебелью не пройдет. Отопление — это услуга. Жители — ее потребители. Так что налицо нарушение закона о правах потребителей, говорят юристы. Пострадавшим нужно отправить управленцам претензию с такими требованиями: составить акт о низких температурах, восстановить надлежащее теплоснабжение, провести перерасчет отопления. При отказе хоть от одного пункта надо привлекать надзорные органы. Также юристы рекомендуют жаловаться в территориальное управление Энергонадзора. Если и его предписание восстановить параметры тепловой энергии до нормативных будут проигнорированы, остается обращаться в суд.