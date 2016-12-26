Живодеров могут взять на короткий поводок: депутаты предлагают ужесточить наказание за издевательство над животными

26.12.2016

Такой законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы.

По мнению авторов, существующая статья в уголовном кодексе слишком мягкая и поверхностная. Из-за этого привлечь живодеров к ответу удается редко. По словам экспертов, именно из-за отсутствия законодательной базы у преступников развязаны руки. Предлагается расширить перечень признаков жестокого обращения с животными — и, например, наказывать насильников за преступление, совершенное ради демонстрации содеянного в Интернете или СМИ. Кроме того, законотворцы хотят ужесточить уголовную ответственность за издевательство над братьями меньшими — лишать их свободы на 5 лет. Пока же самое строгое наказание — два года тюрьмы. Предложение уже заинтересовало президента России. Его рассмотрят уже в начале следующего года