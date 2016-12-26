Скорбим всей страной: в Екатеринбурге почтили память жертв крушения Ту-154

26.12.2016

Жители города принесли цветы к «Дому журналистов» и зданию Минобороны

Приспущенные флаги, траурные гвоздики возле Штаба военного округа и Дома журналистов… Эхо трагедии, которая случилась на Черном море, разнеслось по всей стране. Погибших в авиакатастрофе оплакивают и в Екатеринбурге. Все развлекательные мероприятия отменены, а официальные — начинаются с минуты молчания. Второй день страна скорбит о пассажирах спецборта Министерства обороты, который направлялся в Сирию, но рухнул в море. На борту были солисты легендарного ансамбля имени Александрова — они должны были дать концерт для тех, кто несет службу в горячей точке, журналисты, военные и Доктор Лиза, летевшая в Латакию с гуманитарной миссией. Та самая Елизавета Глинка, которую называют Матерью Терезой 21го века. Ее стараниями, в частности, в уральской столице появился первый хоспис — место, где люди могут уйти из жизни без страданий. В последние годы она почти всегда производила впечатление смертельно усталого человека. Все потому, что думала о смерти больше, чем о жизни, и помогала тем, кто обречен. Последнее паллиативное отделение в стране, к созданию которого Доктор Лиза приложила силы, летом открылось в Екатеринбурге. И городские чиновники теперь собираются дать местному хоспису имя Елизаветы Глинки. Из-за чего погибла она и еще 91 человек, пока не ясно. Спецслужбы только приступили к подъему со дна обломков разбившегося самолета. В сети появилось видео момента крушения. За секунду до катастрофы видна странная вспышка. Возможно, на борту случился взрыв. Но версию теракта как основную спецслужбы не рассматривают. Среди приоритетных — ошибка пилотов, погодные условия и некачественное топливо. Поисковые работы на месте крушения идут в круглосуточном режиме. В столицу сегодня прилетел первый спецборт с телами погибших, началась процедура опознания. Между тем, о музыкантах, журналистах и миротворцах скорбят не только в России. Траур по жертвам авиакатастрофы объявила даже Белоруссия