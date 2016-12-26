Псевдогазовики устроили пожар в квартире екатеринбурженки

Так называемый мастер газовой службы по-хозяйски сразу прошел на кухню. Заявил, что перекрывающий вентиль — ровесник дома. Значит, пора его менять. Фаина Васильна оглянуться не успела, как в ее руках оказалась заявка на эту работу. Благо, в последний момент от услуги пенсионерка все же отказалась. Ни с чем псевдогазовик ушел и от соседей. Хозяину показалось подозрительным, что с проверкой пришли в выходной. Визитер оставил потенциальным клиентам свой телефон, на случай, если те передумают. Мы решили выяснить, что это за контора. Однако в Горгазе нам сообщили, что обслуживать это оборудование могут только они. У предприятия нет полномочий кому бы то ни было выдавать лицензии на подобную деятельность. Если так называемые газовики нагрянули к вам внезапно, без предупреждения, ни в коем случае не открывайте им дверь. В крайнем случае, позвоните по телефону 04 и уточните, действительно ли на ваш адрес выехала газовая служба.