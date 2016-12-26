Президент услышал: после обращения уральского журналиста к Путину в село без дорог нагрянула министерская проверка

26.12.2016

Поселок Серебрянка оторван от цивилизации на 80 километров

Без лопаты и домкрата Леонид из дома ни ногой. Чего только за 30 лет не повидал по дороге в Серебрянку. Чуть потеплеет — и на пути у автомобилистов вместо нее настоящее болото. Вот так путь из села до Нижнего Тагила выглядит в межсезонье. В особо дождливые дни проехать здесь можно разве что на тракторе. А порой Серебрянка и вовсе полностью отрезана от внешнего мира. Хотя до города всего 80 километров, ни хлеб, ни пенсии довезти сюда не могут. Каждую весну жители просят чиновников проложить к ним нормальную дорогу. Но власти только огромные ямы засыпают, и этого, по словам местных, хватает на пару дней. Новую попытку прорвать блокаду села предпринял уральский журналист — на пресс-конференции с Путиным. Уже на следующий день в Серебрянку нагрянула министерская проверка. Чиновники заявили, на улучшение дороги нужно 1,5 миллиарда рублей. Таких больших денег на маленькое село нет ни в Нижним Тагиле, ни в бюджете области. Все, что могут сделать власти — завезти сельчанам побольше щебня. На обочинах уже появились насыпи. Во многом благодаря этому местные смогли пережить весну и осень. Помог и опыт прошлых лет. О приближении весны в Серебрянке даже думать боятся. Пока есть зимник, полки местного магазина забиты до отказа. В основном, тушенкой. Кто его знает, когда в следующий раз получится завезти свежее мясо?