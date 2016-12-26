Подготовка к Чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге идет по плану

26.12.2016

Об этом заявил сегодня на итоговой пресс-конференции свердловский губернатор.


В рамках подготовки к Мундиалю в Екатеринбурге преобразятся гостевые маршруты, откроются новые гостиницы и парковки. Реконструкцию дорожной сети в районе спортивной арены завершат в середине следующего года. А к концу 2017го, по планам, будет готов и сам футбольный стадион. Огромный комплекс, по мнению главы области, даст толчок развитию этого вида спорта на Урале и в будущем станет площадкой для других соревнований международного уровня. Но даже в случае не востребованности футбольную площадку переоборудуют в арену для других видов спорта.

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Подготовка к Чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге идет по плану