Мечты сбываются – нужно только попросить! Больше 3 миллионов от российских детей уже написали письмо Деду Морозу

26.12.2016

Сегодня связаться с волшебником можно по электронной в почте, в социальной сети и даже по телефону.

Вежливость — главное «оружие» ребенка, желающего получить на Новый год именно то, что хочется. Вероника это давно усвоила. Она уже в третий раз пишет письмо Деду Морозу, поэтому обращается к нему, словно к старому другу по переписке. Далекому, но такому близкому. Особенностей эпистолярного жанра Ника еще не знает — она пойдет в школу только в следующем году. Но, опираясь на свой опыт, просто советует писать от души. Без посланий главному зимнему волшебнику в ее семье ни один Новый год не обходится. Ирина Ивановна приучила к этому всех детей и внуков — и… еще ни разу не прогадала с подарками. Свои пожелания Дедушке с Севера Ника оставит под ёлочкой — чтобы там же утром 1 января найти подарки. Но большинство мальчишек и девчонок выбирают проверенный способ – почту. На Главпочтамте для писем в Великий Устюг даже пришлось отдельный ящик устанавливать – так много желающих отправить весточку. Только в этом году Дед Мороз получил по почте уже три миллиона посланий. Если вы хорошо себя вели, ответ не заставит ждать. Но, как оказывается, мало быть послушным и добрым. Чтобы ваше желание дошло до главного Деда Мороза страны, нужно еще правильно заполнить конверт. Правильный адрес: 162390 Великий Устюг, Почта Деда Мороза. Жители Уралмаша напишут его не на конверте, а на целой бандероли. Одного письма на район оказалось мало, тут исписали и изрисовали 50-метровый свиток. В эти дни он нарасхват, вздыхает Дедушка. Между утренниками и ёлками нужно на тысячи писем ответить. Самые приятные послания — те, в которых не только просьбы, но и пожелания для него самого. Однако с интернет-письмами стоит быть осторожнее. Злые волшебники, которые зарабатывают на человеческой доброте, не дремлют. Только за последний месяц в сети заблокировали семь десятков сайтов-ловушек личных данных! Роскомнадзору даже пришлось специальную памятку выпустить — как правильно писать новогодние послания. Чтобы, отправив письмо Дедушке, не получить в подарок ограбление или чужой кредит, ни в коем случае не указывайте в нем, как вас зовут, где вы живете и учитесь, кто ваши родители, как планируете отмечать новый год и какой по счету айфон загадываете. Все это может быть использовано против вас, предупреждает Роскомнадзор. Мошенники порой проявляют настоящие чудеса изобретательности. Тут и новогодней сказочке конец, возмущаются психологи. Они, наоборот, советуют ничем не ограничивать полет детской фантазии. Ведь такие письма – редкие встречи с волшебством. И развенчивать мечты раньше времени не стоит. А вот взрослым нужно поучиться у детей вере в чудеса. Возьмите — и тоже напишите новогоднему волшебнику. Изложите свои самые заветные желания и вот увидите — они обязательно сбудутся. Это ведь известный психологический прием — оформленные мечты становятся целями.