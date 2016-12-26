3 тонны оливье: в Екатеринбурге установили мировой рекорд по приготовлению новогоднего салата

26.12.2016

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, потребовалось 60 поваров и тонны майонеза

Ингредиенты для салата-гиганта приготовили заранее. Двое суток в несколько смен повара чистили и варили 800 килограммов картофеля и 470 — моркови. Колбасу и огурцы нарезали заранее, а вот яйца шинковали на глазах у очевидцев установления рекорда. Сложнее всего было соединить вместе все продукты и перемешать метровой ложкой. После фиксации рекорда — когда весы показали 3 тонны 333 килограмма — мега оливье раздали зрителям, которые его оценили по достоинству. В книгу рекордов России достижение уже внесли.