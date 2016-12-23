Вместо почтового ящика — в урну: на Уралмаше неизвестные выбросили десятки писем

23.12.2016

Среди потерянной корреспонденции счета, извещения и судебные повестки

Извещения о посылках, коммунальные квитанции, судебные повестки так и не дошли бы до адресатов, если б не Светлана Борисовна. Женщина не смогла пройти мимо брошенных конвертов. Мы решили помочь неравнодушной горожанке. По индексам определили почтовое отделение. Однако его начальник от части корреспонденции сразу отказалась. Ее, говорит, доставляют ЕРЦ и госучреждения. А от извещений, скорее всего, избавились сами адресаты. Почтовик обратила наше внимание, что строчка «Кому» в посланиях одинакова. Их должны были доставить в это общежитие. Мы прошли по адресам, и оказалось, хозяйка одной из комнат как раз ждала извещения о субсидии. Ящиков действительно на всех не хватает. Корреспонденцию порой раскидывают по всему холлу, пояснил председатель совета дома. Видимо, уборщица собрала с пола и письма. Здесь уже начали принимать меры. Тем не менее, информацию об этом инциденте мы передали руководству главпочтамта. Нас заверили, что будет проведено внутреннее расследование, которое и расставит все точки над "i".