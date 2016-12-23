Тьма в Шабровском: из-за обрыва электросетей в поселке без света остались жилые дома, школа и детский сад

23.12.2016

Несколько бригад весь день восстанавливали электроснабжение

Ольга с самого утра — на сухом пайке. Воду из скважины не набрать — электричество кончилось. Вместе с насосами отключился и котёл. Поэтому рассвет хозяева встретили не в теплой кровати, а у холодной поленницы. Но маленькая печка все равно не спасает. Без света с ночи сидит пол-Шабровского. На линии электропередачи, питающей эту часть поселка, оборвало провода. У Людмилы дома есть печь, поэтому холод она пережить сможет. А вот за курочек-несушек очень переживает. К перебоям с энергией Людмила уже привыкла, поэтому водой запаслась заранее — хватит на несколько дней. Но как быть людям, которые такого не ожидали, непонятно. По словам пострадавших, их сети принадлежат местному тальковому комбинату, который за ними не следит. Деревянные опоры часто ломаются, обрывая провода. Но на этот раз всему виной аномальные морозы, говорят районные чиновники. При этом устраняет последствия ЧП не собственник — комбинат, а свердловские энергетики. Они с утра — в полях, вместе с необходимым оборудованием. Аварию обещают устранить в десяти вечера. Но глобальную проблему это не решит. Как оказалось, Тальковский комбинат уже задолжал поставщикам ресурсов около 200 миллионов рублей. Поэтому свет в поселке может погаснуть в любой момент — если не из-за обрыва, то из-за долгов.