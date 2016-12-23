Не нагнетайте страсти: Владимир Путин высказал свое мнение о скандале с Ельцин Центром

23.12.2016

Также Президент говорил о внешней политике, допинге, шахматах и индексации пенсий

Без лишних слов: право начать пресс-конференцию Владимир Путин на этот раз уступает журналистам. Их в зале рекордные полторы тысячи, съехались со всего мира. Иностранцы первым делом интересуются выборами. Как обычно, привлечь внимание президента журналисты пытаются всеми возможными способами. Гость с Ближнего Востока, к примеру, получил слово благодаря красивому головному убору. Между вопросами участники пытались докричаться до главы государства, размахивали плакатами и транспарантами из подручных средств. Путин обращал внимание, в основном, на социальные вопросы. Взял слово — держи — этому принципу следовали все, кому давали слово. Задавая вопросы, журналисты высказали и предложения. Уже под занавес пресс-конференции на Президента обрушились проблемы уральского региона. Друг за другом вопросы задавали журналисты из Перми, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Наши спросили мнение первого лица по поводу шумихи вокруг Ельцин центра. Общение с Владимиром Путиным в этот раз длилось дольше обычного — почти 4 часа. Большинство вопросов касались внешней политики и международных отношений. В том числе с Турцией, где накануне убили российского посла. Именно из-за этого пресс-конференция президента впервые за 12 лет была перенесена.