На Уралмаше после ремонта открыли гинекологическое отделение больницы №14

23.12.2016

Пока шла реконструкция, будущие мамы не нервничали — закрывать корпус не пришлось

Этого ремонта в больнице, где проводится широкий спектр плановых операций и обследований, ждали 10 лет. Теперь пациенткам в отделении уютно и комфортно. Здесь заменили окна, коммуникации, отремонтировали санузел и душевые, а в просторных палатах установили телевизоры. Реконструкция здания обошлась почти в два миллиона рублей — деньги больница накопила сама. И такая самостоятельность, по словам чиновников, пример для подражания. Ведь средства на развитие города в бюджете ограничены.