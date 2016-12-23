Такого холодного отношения в лютый мороз восьмиклассник Олег никак не ожидал. Кондуктор автобуса, на котором он ехал в школу — отказалась принять его карточку и попросила покинуть салон. Женщину не смутило, что на улице было — 34, а за спиной мальчишки портфель. Она потребовала справку, подтверждающую, что он школьник, а не увидев ее — указала на выход. Ту самую справку, из-за которой он остался на улице, Олег забыл дома. По иронии судьбы, у него ее еще ни разу не спрашивали. Но этим морозным утром кондуктор пошла на принцип. У мамы школьника как будто дежавю. Ведь еще недавно она переживала за 9-летнюю Варю, которую билетер высадил на мороз. Девочка не смогла оплатить проезд. После того, как Варя едва не обморозила щеки — а ее история облетела всю страну – с кондукторами провели дополнительный инструктаж. По внутренним неписанным правилам, высаживать «зайчат» им нельзя. В этот раз руководство транспортного предприятия ссылается уже на действующие предписания. Кондуктор повела себя не
Кондуктор выгнала 8-классника на улицу в 30-градусный мороз из-за отсутствия справки из школы
Женщина не поверила, что мальчику 14 лет
Такого холодного отношения в лютый мороз восьмиклассник Олег никак не ожидал. Кондуктор автобуса, на котором он ехал в школу — отказалась принять его карточку и попросила покинуть салон. Женщину не смутило, что на улице было — 34, а за спиной мальчишки портфель. Она потребовала справку, подтверждающую, что он школьник, а не увидев ее — указала на выход. Ту самую справку, из-за которой он остался на улице, Олег забыл дома. По иронии судьбы, у него ее еще ни разу не спрашивали. Но этим морозным утром кондуктор пошла на принцип. У мамы школьника как будто дежавю. Ведь еще недавно она переживала за 9-летнюю Варю, которую билетер высадил на мороз. Девочка не смогла оплатить проезд. После того, как Варя едва не обморозила щеки — а ее история облетела всю страну – с кондукторами провели дополнительный инструктаж. По внутренним неписанным правилам, высаживать «зайчат» им нельзя. В этот раз руководство транспортного предприятия ссылается уже на действующие предписания. Кондуктор повела себя не