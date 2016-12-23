Для дедушек и их внучек главное — чтобы костюмчик сидел и грим держался. Морозов специально старят, а Снегурочкам «рисуют» темперамент. Перед тем, как наносить макияж, девушки должны выбрать, какой им быть – мягкой и нежной или веселой и озорной. Мейк-ап зависит даже от возраста аудитории. Чтобы начинающие волшебники могли раззадорить публику, им самим сперва нужно раскрепоститься. Тут помогут дыхательные упражнения и танцы. Осталось перенять важную походку, неспешную речь и подобрать костюм. Его можно купить или взять на прокат. Для домашних праздников, утренников и уличных гуляний подойдут атласные и меховые наряды, а для корпоративов и сцен —
Как стать волшебником? В Екатеринбурге начала работать школа Дедов Морозов
Горожане сели за парты, чтобы за 10 уроков научиться вкрадчивому голосу и особой походке
Для дедушек и их внучек главное — чтобы костюмчик сидел и грим держался. Морозов специально старят, а Снегурочкам «рисуют» темперамент. Перед тем, как наносить макияж, девушки должны выбрать, какой им быть – мягкой и нежной или веселой и озорной. Мейк-ап зависит даже от возраста аудитории. Чтобы начинающие волшебники могли раззадорить публику, им самим сперва нужно раскрепоститься. Тут помогут дыхательные упражнения и танцы. Осталось перенять важную походку, неспешную речь и подобрать костюм. Его можно купить или взять на прокат. Для домашних праздников, утренников и уличных гуляний подойдут атласные и меховые наряды, а для корпоративов и сцен —