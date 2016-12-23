Как стать волшебником? В Екатеринбурге начала работать школа Дедов Морозов

23.12.2016

Горожане сели за парты, чтобы за 10 уроков научиться вкрадчивому голосу и особой походке


Для дедушек и их внучек главное — чтобы костюмчик сидел и грим держался. Морозов специально старят, а Снегурочкам «рисуют» темперамент. Перед тем, как наносить макияж, девушки должны выбрать, какой им быть – мягкой и нежной или веселой и озорной. Мейк-ап зависит даже от возраста аудитории. Чтобы начинающие волшебники могли раззадорить публику, им самим сперва нужно раскрепоститься. Тут помогут дыхательные упражнения и танцы. Осталось перенять важную походку, неспешную речь и подобрать костюм. Его можно купить или взять на прокат. Для домашних праздников, утренников и уличных гуляний подойдут атласные и меховые наряды, а для корпоративов и сцен — по-настоящему царское одеяние, с аппликациями и узорами. Снегурочка может быть классическая, хрустальная или, например, купеческая — цвет наряда и длина подола тоже зависит от размаха праздника. Но никакой костюм не поможет стать волшебником, если под ним — лишь расчетливость да желание себя показать. По словам профи, переигрывать ни в коем случае нельзя — особенно перед детьми. Увидев волшебника, малыши должны подумать – «он настоящий». Научившись премудростям сказочного дела, Антон пошел тренироваться… в свой спортзал. Вместе со Снегурочкой, которую он нашел в школе волшебников, капитан не спасовал — поздравил ребят с Новым годом. И это для него большая победа. Вдохновившись успехами наших героев, мы тоже решили ненадолго поменять профессию — и поздравить с наступающим случайных прохожих. Стать новогодней волшебницей или волшебником, оказывается, не так уж и сложно. Главное — дарить подарки и праздничное настроение неожиданно и от чистого сердца.

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Как стать волшебником? В Екатеринбурге начала работать школа Дедов Морозов